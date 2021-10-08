台中東區1名101歲人瑞馮姓老翁，日前自家中外出訪友迷路，馮以POLO衫、西裝褲，搭配紳士帽、黑皮鞋，為他的穿衣日常，顯得相當有品味，5日下午獨自搭乘計程車前往北區忠明路訪友，下車走進巷弄彎來彎去，竟搞糊塗迷了路，員警到場協助，因老翁鄉音重，找來眷村的巡佐2人對話，讓老翁順利返家。

台中市警第二分局立人派出所指出，員警接獲報案指稱有迷失老人，到場後發現老翁神情茫然坐在路邊，立即上前關心，由於老翁說話帶著濃濃外省鄉音，年輕員警「有聽沒有懂」，又擔心天氣炎熱容易中暑，於是先將他載回派出所稍作休息並查證身分。

員警求助派出所的巡佐童國棟，出身眷村的童，對於老翁濃厚的外省腔並不陌生，像翻譯機般聽出老翁住在練武路復台新村附近，立即聯繫復台里長程孝忠，查詢比對後確認其身分，原來老翁今年已高齡101歲，有輕微失智現象，員警協助老翁搭小黃返家，讓老翁家人鬆一口氣。

台中市警第二分局長陳家銘呼籲，若家中有失智老人或容易走失的家屬，可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上、衣服間標示可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免長輩獨自在外發生意外。警方也呼籲民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安回家。