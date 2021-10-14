高雄鹽埕區有「高雄第1鬼樓」之稱的城中城大樓14日清晨發生重大火警，造成14死37輕重傷慘劇，其中包括1名救災受傷的消防員！警方不排除人為縱火的可能，目前帶回郭姓屋主、電器行老闆、報案的計程司機以及被傳為吵架後引火的情侶中的女子調查，目前4人仍在分局接受警方訊問。

針對是否有人為縱火的可能，市警局長黃明昭今天上午受訪時指出，現在警察局已調閱大樓周圍監視錄影系統過濾，相關跡證由消防局火災調查科、市警局鑑識中心以及刑大組成專案小組調查。的調查報告以及相關調查才能斷定是否有人為的因素，現在積極調查進行中。

根據了解，警方目前已帶回包括郭姓屋主、在大樓經營電器行的老闆以及目擊報案的小黃司機、和1名當時在火警發生前吵架情侶中的女子帶回分局問訊，以查明釀成重大火警的事發原因。

消防局長李清秀表示，消防局目前已編組在整大大樓的室內做全面搜索，由於有些住戶可能門窗關閉、鎖住，將破壞後執行搜索，判斷OHCA（到院前心肺功能停止）的人數可能會持續增加。