台中市警第三分局合作派出所日前接獲民眾報案，有近百歲高齡長輩需要警方協助，員警趕抵現場發現，97歲虞姓老翁扶著助行器，坐在騎樓椅子上，熱心店家表示，老翁疑似迷路且坐很久，店要打烊所以擔心老翁安危，遂請警方到場協助。

員警詢問虞姓老翁家住何處，老翁看著員警，有氣無力說不出口，員警從其身體狀況研判，老翁應是獨自出門返家途中體力不支，才在店家前騎樓休息，甚至連說句話的力氣都沒有，所幸老翁身上帶有證件，經查證其身分後，員警隨即駕駛巡邏車護送其返家。

經了解，虞姓老翁與妻子同住，雖已高齡97歲，平日仍可依靠助行器外出行走，這次老翁停留之處距離住家僅300公尺，近在眼前卻也提不起腳步回家，幸好有熱心店家發現異狀，請警方前來協助，才讓虞翁得以順利返家休息，虞妻對於員警的協助也表達感謝之意。

警方呼籲，家中有年邁長者外出時，最好有人陪伴同行，避免長輩在外身體不適衍生危險。另民眾家中如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，亦可在其身上備有可供協尋的資訊，萬一走失可讓處理員警能更迅速找到家屬，協助心愛的家人平安返家。