為解決農業缺工問題，高雄市政府農業局今年再度向行政院農業委員會爭取計畫，輔導方舟農業生產合作社成立「蔬菜機械代耕團」，除招募對農業有興趣的青年加入並受訓成為農耕士外，更導入適用的農機具輔助，推出「人機一體」的專業代耕服務，為青年從農開創一條全新的產業方向，也為人力逐漸缺乏的未來預做準備。

為舒緩農業缺工，高雄市政府自2017年起便積極配合行政院農業委員會於大樹、六龜、燕巢、美濃陸續成立農業技術團、番石榴專業團以及執行兼職農務人力派遣計畫，培養專業人力以勝任季節性、專業性的農務需求，再透過農業局所創建的「好農無限＋」媒合平台號召大學生投入初階的農務工作。

為解決農業缺工問題，高雄市政府農業局今年再度向行政院農業委員會爭取計畫，輔導方舟農業生產合作社成立「蔬菜機械代耕團」。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

農業局長張清榮表示，高雄已有執行農業技術團將近4年的經驗，深刻明白除了補充人力外，輔導生產模式轉型並逐步導入機械化才是面對缺工的長久之計，因此今年再向農委會爭取計畫，於高市成立「蔬菜機械代耕團」，將「人機一體」的專業服務模式導入梓官、彌陀、路竹、阿蓮區等主要蔬菜產區。

高雄市葉菜產區目前多以傳統撒播種子方式種植，雖然初期種植較省工，但在雜草管理、病蟲害防治及後續梳苗作業上，反而需投入更多人力成本，因此，「蔬菜機械代耕團」的首要任務便是要導入省工省力的機械化移植作業，降低初期病蟲害影響，且將蔬菜於田間的生長期從大約30天縮短至16天，讓農民搶得出菜先機。

農業局表示，方舟農業生產合作社是由曾經登上TED舞台演講的博士農夫李法憲號召組成，社員耕種作物包含葉菜類、水稻雜糧類、根莖類、小黃瓜等，李法憲說，當初成立的目的，是希望能夠為農村帶來「改變」，面對未來全球缺工的情況，在耕作模式與思維上必須提早改變，因此欣然接下了成立代耕團隊的重擔。

方舟合作社也長期透過「好農無限＋」媒合平台招募人員，希望找到對農業有興趣的年輕人一起為產業打拼，機械代耕團也透過平台找到了3位剛畢業年輕人加入，其中最年輕是剛從高雄科技大學畢業的22歲蘇俐瑄，蘇俐瑄表示，大三時便開始透過「好農無限＋」找農場打工機會，沒想到就此愛上農業工作，之後也持續至李法憲農場打工，因為認同農場的理念及喜歡農業的生活，知道有成為農耕士的機會就決定投入嘗試，希望能夠把興趣與工作結合。