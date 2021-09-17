國民黨主席選戰正熱，新生代黨代表李昶志拋出議題，認為黨主席可擔任2024年大選的副總統候選人，也呼籲國民黨沒有分裂的本錢，「團結都不一定能贏，何況分裂？」

李昶志在臉書指出，這幾天黨內選舉的紛紛擾擾，的確讓民進黨跟社會大眾看笑話，還是老話一句，「誠信、制度」很重要！

李昶志認為，總統候選人與黨部的互動與配合，都攸關整場大選的佈局與規劃！並詳列四位侯選人政見：

江啟臣說要扮演國民黨重返執政的造王者。

卓伯源說專職黨主席才是救黨的根本之計。

張亞中說一個好的制度，讓所有候選人公平競爭。

朱立倫說會無私無我推出最強候選人。

他也有個問題很想問這幾位候選人，如果明年九合一選舉能順利挺過，進而規劃佈局2024大選，當總統候選人提出，為與黨部完全整合，邀請黨主席擔任副總統候選人，你們怎麼看？你們會願意無私奉獻，屈尊擔任副手嗎？

李昶志最後講一句從2015年講到現在的話，「國民黨沒有分裂的本錢」，團結都不一定能贏，何況分裂？」