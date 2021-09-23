國民法官將於2023年上路，南投縣政府民政處，23日在全縣具有積極資格的39萬多人中，以電腦隨機抽選出800名備選國民法官，未來法院將進行2次模擬法庭，審理致死或10年以上徒刑案件，獲選上法庭的國民法官，每日可領3000元。

南投地院庭長陳宏瑋、地檢署主任檢察官李俊毅，在縣府民政處見證電腦隨機抽選國民法官過程。陳宏瑋表示，根據過去的經驗，每一案件通知400人，大約有1成的國民法官會到場參與，因為預計開2次模擬法庭，因此，抽選800名備選國民法官，再篩選出適任者，每次法庭選任6位國民法官、4位備選法官。

依據《國民法官法》，年滿23歲，在地院管轄內居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官資格。不得被選任為國民法官者包括，褫奪公權尚未復權、公務員被免職或停職處分、曾受有期徒刑宣告等。另外，總統及副總統、機關首長、現役軍人及警察、黨務人員等，也不得被選任為國民法官。

陳宏瑋指出，被選任為國民法官者，如果年滿70歲、教師或學生，有重大疾病等情況，可以檢具理由拒絕擔任國民法官；而法院也會針對國民法官進行篩選，排除偏激、受媒體影響，或有證據足以認為無法客觀審判的人選。

民政處長吳燕玲表示，抽選出的800名國民法官，將造冊送南投地院供選任，因為國民法官來自各階層，有不同的生活經驗與社會歷練，可以呈現多元的意見與觀點，將有助於司法審判時，充分表達多方立場，保障人民的司法權益。