一名留學英國碩士人妻小珍（化名），遭老公阿明（化名）背叛，小三竟是他的小學同學小妮（化名），阿明與小妮2017年6月在同學會重逢，開始交往，2人同年10月到2019年3月間，至少偷情超過50次，小珍得知丈夫與小妮發生婚外情與性關係，大發雷霆， 氣得向法院提告求償，一審時法院判決小妮與阿明應連帶賠償30萬元，小珍不服上訴，二審法官判決2人應賠償50萬元。

阿明出庭時坦承與小妮發生婚外情，每周約會2、3次，交往期間約發生共發生50次性行為，願意賠償妻子120萬元。但小妮辯稱，自己遭阿明欺騙感情，也是被害人。彰化地院一審判2人應賠償小珍30萬元，但小珍不服，上訴台中高分院。

高分院法官查出，阿明曾在與小妮的對話中提到：「我在想為什麼割捨不下妳？為什麼還一直想跟妳上床？為什麼我... 」，小妮則回：「因為我符合你對你老婆不能滿足的那一塊，你為什麼想不透你也不願意去承認，因為你一直不願意承認說你不滿你老婆的部分」。

法官認為，阿明與小妮確實不正當交往與性行為，已逾越一般正常男女來往情誼，逾越社交分際，足以破壞夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福，侵害小珍的配偶權，最終將2人的賠償金由原審的30萬元，調高至50萬元，全案確定。