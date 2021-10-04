新北市新莊警分局福營派出所方姓所長，近日被指控情緒失控，對年輕警員辱罵踹桌，還當面自賞巴掌，爆料者將監視器畫面外流貼到社群媒體，引發熱議，經警方調查原因曝光，警方表示，此事發生於6月，全所漏夜忙刑案，年輕警員卻偷閒煎牛排吃，所長氣炸才會做出失控舉動，分局督察組已要求所長檢討。

匿名者於社群媒體上傳影片表示，當天派出所內正在辦理複雜案件，2名警員在整理環境勤務完成後，利用空餘時間到3樓廚房欲煎牛排給大家吃，被所長認定摸魚，因此辱罵踹桌洩憤。另外還有1名畢業未滿2年的警員不慎犯錯，所長訓責時自打耳光好幾下，讓人傻眼，他批評，這種領導方式只會令部屬反感。

所長氣員警煎牛排失控踹桌自打臉 分局督察組要求檢討

影片在社群媒體引發熱議，有部分網友認定所長情緒管理不佳，但也有不少網友認為片段，很難看清事情原委，甚至猜測年輕警員的行為舉止也有可能很不合宜，所長才會氣炸。

新莊警分局調查指出，此事發生在6月20日，當時疫情緊繃警戒時期，福營所當天幾乎全體動員漏夜偵辦強盜案，所長回所後依照防疫規定，指派2名警員清潔消毒環境，因為等不到工作完成的回報，所長上樓查看，發現同仁正在煎牛排，才會發飆

警分局表示，上傳2段影片其實是同一事，而年輕警員煎牛排是自己要吃的，並非給全部的人，方所長為年輕警員安排較輕鬆的工作，警員卻在煎牛排，所長才會氣到踹桌、情緒失控自賞巴掌。

新莊分局督察組長劉家次則表示，福營派出所的轄區輔仁大學有2萬6千多名的學生，平常受理報案的件數跟勤務本來就比較繁重，所長情緒管裡還有管教方式不當，分局已要求這位所長自己來做個確實檢討改進。