歹徒傳的台中法院傳票也是偽造。（警方提供）

假警察來電要「查扣200萬」 真警察：制服已經換兩年了

51歲蔣姓男子接獲自稱警察來電，指他涉及販毒案，要他將戶頭200萬領出，放到指定帳戶「監管」洗刷嫌疑，蔣的妻子半信半疑，求助萬華分局警方，警方看到歹徒傳來的警察照片，穿的竟然是兩年前的舊制服，立刻拆穿表示是騙人的，及時阻止一場詐騙。

警方指出，蔣姓民眾29日接獲自稱台中某分局員警來由，指蔣帳號被人冒用，雙方後來還互加通訊軟體，對方傳來「台中地方法院」的傳票，還有1張警員的照片，聲稱若不處理就要拘提。

蔣男最後相信對方話術，立刻到銀行領了200萬元，準備下午4時和對方面交，但蔣回家和歹徒通話時，妻子覺得非常可疑，搶過丈夫的電話，不斷質問對方，最後索性撥打119，請附近萬華分局龍山所警方來處理，歹徒見狀況不對，也隨即掛掉電話。

真警察到場後檢視照片，發現這張「警察照」，穿的竟然是兩年前的舊制服，立刻向蔣表示：「假的，連照片都抓錯！」該名騙徒發現事跡敗露，之後也未再來電，警方的熱心協助讓夫妻兩人感謝不已。