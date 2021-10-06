苗栗縣警刑大偵3隊、保安隊霹靂小組，日前赴南投汽車旅館攻堅查獲毒犯，起獲毒品及現金等證物。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警刑大偵3隊幹員，歷經多月追查，日前尾隨跟監逮獲頭份地區鄧姓大藥頭，當場起出疑似販毒所得現金2百多萬，以及大批K他命毒品，警方追查發現，鄧某夥同上游毒販，銷售1、2、3級毒品，是苗北中港溪地區最大毒販，掃除鄧嫌後成功斬斷這條銷毒網絡，救人無數。

苗栗縣刑大偵3隊幹員是在半年前接獲線報，指稱在苗北中港溪一帶活動的鄧姓男子，手下掌控頭份、竹南一帶的銷毒網絡，並與中部上游毒販勾結，專由國外走私進口海洛英、安非他命及K他命等毒品，在苗栗售給青年族群圖利。

幹員歷經多月布線追查後，發現鄧嫌偕同女友駕車前往南投縣國姓鄉，疑將接頭買賣毒品，偵3隊隊長徐李清見機不可失，率領縣警局保安隊霹靂小組及隊上幹員攻堅，衝進鄧嫌下榻的汽車旅館內，當場查獲K他命800多公克，現金230萬元、模型槍2把以及子彈20發。警方當場逮捕鄧嫌及女友帶回調查。

鄧嫌女友喜歡養鳥，到任何地方都要隨身帶著愛鳥及鳥籠，當警方衝進汽車旅館房內，鄧嫌女友遭到驚嚇之餘，還不忘要求警方將鳥兒及鳥籠保管好一同帶回警局，並一再強調她愛鳥如命，千萬不能讓鳥兒出任何差錯，讓警方臉上3條線。

警方經將鄧嫌及女友連同查扣證物以及重要鳥籠、鳥兒帶回詢問，詢後，將鄧嫌依法送辦，鄧嫌女友則予請回，鳥籠及鳥兒則一併發還。

影片聯結》https：／／youtu.be／7qihv0T3xgQ。