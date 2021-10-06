桃警破麻將職業賭場，逮17人、扣賭資39萬。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃警破麻將職業賭場，逮17人、扣賭資39萬。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃警破麻將職業賭場，逮17人、扣賭資39萬。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

江姓女子利用桃園區中正三街某鐵皮屋經營麻將職業賭場，為規避查緝還在鐵皮屋前方另設置鐵門，賭客機車也都放在門內，桃園警分局長期布線跟監，5日傍晚發現大批賭客進入，持搜索票攻堅破門，當場逮捕江女和16名賭客，並查扣賭資39萬，全案依賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦。

桃園警察分局偵查隊日前接獲情資，江姓女子利用轄區中正三街某鐵皮屋經營麻將職業賭場，為規避警方查緝，鐵皮屋前方另設置鐵門，賭客將機車騎入停放，由外觀即難以察覺，偵查隊與埔子派出所組成專案小組監控查緝，經長期布線跟監，掌握賭場運作時段。

專案小組5日17時許，發現大批賭客進入鐵皮屋聚賭，見時機成熟，立即持桃園地方法院核發之搜索票攻堅破門而入，當場查獲江姓賭場女負責人及16名賭客，查扣賭資39萬餘元、抽頭金4百多元及賭具等證物，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請桃園地方檢察署偵辦。