新竹市4日凌晨發生一起重大治安事件。根據本報掌握獨家消息，新竹市政府警察局第三分局中華派出所王姓所長，凌晨下班後與分局同仁在日式料理店聚餐時，巧遇先前被他逮捕的男子，該男竟偷摸出店家的生魚片刀，朝所長狂砍，據了解，所長受有頭部20公分撕裂傷、頭皮10公分撕裂傷，經送醫治療後並無生命大礙，已返家休息。

據了解，王姓所長4日凌晨下勤後，與偵查隊同仁一同前往一間日式料理店聚餐，卻意外遇到先前於第二分局偵查隊服務時因槍砲嫌疑而逮捕的董姓男子，兩人相遇後，董男疑似懷恨在心，偷偷到廚房拿了生魚片刀行兇，在餐廳內朝王姓所長頭部及背部猛砍，造成王姓所長身中多刀送醫。

據悉，王姓所長受有頭部20公分撕裂傷、頭皮10公分撕裂傷，送醫急救後已無大礙，並返家休息，至於涉嫌行兇的歹徒遭到現場逮捕，經帶回偵辦後現已遭法院羈押。但事發後新竹警方下封口令，警政署得知消息後，目前已派遣駐區督察進行調查。