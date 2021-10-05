憲兵軍紀出包。負責軍紀維護，職司軍司法警察的憲兵竟然也涉賭，還遭債主直接前往憲兵隊討債，全案才爆發。雲林憲兵隊一名士官，疑似在線上博弈網站賭博後欠下大筆債務，債主要求該名士官拉下線簽賭，依約每拉一個人頭可抵三萬，該名士官疑似為還債而暗中拉憲兵隊下屬加入賭博，但因仍無力償還，造成債主直接前往憲兵隊討債，意外爆發集體線上賭博案件，憲兵司令部得知後，目前正進行清查士官兵涉賭狀況並依法送辦。

據了解，該位士官原在北部服役，因涉及長期簽賭，又欠下大筆債務，事後調往雲林憲兵隊服務。但該名士官因無法還債，對方要求士官拉下線上線簽賭，依約拉一個線頭可抵三萬元。

該名士官於是將歪腦筋動到同袍身上，暗中勸說同袍簽賭，但債主事後也賴帳，不但沒依約分紅，甚至還到憲兵隊登門討債。隊上長官得知此事，於是立刻進行清查，近日內查出有多人涉賭。

憲兵指揮部表示，雲林憲兵隊日前接獲檢舉，內部有士官兵涉及線上簽賭，於是立刻進行清查，發現確有其事，但並未有債主登門討債的狀況，目前已針對涉及簽賭的士官進行調查，若有違法絕不寬貸。