雲林縣憲兵隊傳出士官兵在營線上賭博案件，本月1日報請雲林地檢署偵辦，5日檢方表示目前持續傳喚涉嫌的士官兵釐清案情，若查證屬實，將以《陸海空軍刑法》第75條等罪嫌送辦，據了解，目前已有10餘名士官兵坦承參與賭博。

據了解，雲林憲兵隊1名士官，原本在北部服役，疑因參與線上賭博欠下大筆積務，後調至雲林憲兵隊，該士官因無力還債，被債主逼迫在隊上拉士官兵參加線上賭博，每拉1人可抵3萬元債務，沒想到債主不滿意該士官不夠積極拉人，竟跑到憲兵隊討債。

雲林憲兵隊得知消息先進行內部調查，發現確實有士官兵利用手機在營參與線上賭博，本月1日報請雲林地檢署偵辦，據悉，涉案士官兵超過10人，其中有些人已調離雲林。

雲林地檢署表示，檢方在本月1日獲報此案，即成立「軍他案」傳喚可能涉案士官兵，目前持續偵辦中，人數還未能確定，至於是否有債主到雲林憲兵隊討債，也將一併了解。

檢方指出，士官兵若在營賭博，不管是現場或上網賭博，都已觸犯《陸海空軍刑法》第75條；若有人藉由賭博抽佣獲利，則觸犯刑法營業賭博罪，檢方將會持續查辦，杜絕相關情事的發生。