雲林縣憲兵隊日前發生士官兵集體在營線上賭博案件，經雲林地檢署指揮偵辦，檢方陸續傳喚涉嫌的士官兵釐清案情，初步查出至少有10餘名士官兵坦承參與賭博，由於這是國軍少見的在營線上集體賭博案，又發生在素有軍司法警察的憲兵單位，引起國防部極度重視，消息人士表示，部長邱國正昨天在全軍軍紀檢討會上大怒，拍桌要求203指揮官張純志少將即刻調職。

據了解，向來對軍紀要求相當嚴格的邱國正，無法忍受竟然有官兵在營內賭博，且單位未能掌握，甚至在事發後沒有上報，在會議現場槌桌怒斥憲兵主官未能注意營內官兵狀況，因此現場要求203揮官即刻調職處分。但憲兵指揮部表示，目前並無所悉。

憲兵隊發生集體簽賭案，國防部長邱國正槌桌怒拔憲兵203指揮官張純志少將。(中時資料庫)

遭拔的張純志少將原本就在203指揮部擔任上校指揮官，今年因憲兵擴編兩位將員額擴增，7月1日才晉升少將，仍持續接任203指揮官職務。本案因都在他任內發生，且前任雲林憲兵隊長也因簽賭案遭拔官，未料新隊長上任後，仍仍無法遏阻官兵簽賭行為，因此被高層認為督導不周。

據了解，當初爆發這起營內賭博主因，緣起雲林憲兵隊1名士官，原本在北部服役，疑因參與線上賭博欠下大筆積務，後調至雲林憲兵隊，該士官因無力還債，被債主逼迫在隊上拉士官兵參加線上賭博，每拉1人可抵3萬元債務，沒想到債主不滿意該士官不夠積極拉人，竟跑到憲兵隊討債。

雲林憲兵隊得知消息先進行內部調查，發現確實有士官兵利用手機在營參與線上賭博，本月1日報請雲林地檢署偵辦，據悉，涉案士官兵超過10人，其中有些人已調離雲林。

雲林地檢署表示，檢方在本月1日獲報此案，即成立「軍他案」傳喚可能涉案士官兵，目前持續偵辦中，人數還未能確定，至於是否有債主到雲林憲兵隊討債，也將一併了解。

檢方指出，士官兵若在營賭博，不管是現場或上網賭博，都已觸犯《陸海空軍刑法》第75條；若有人藉由賭博抽佣獲利，則觸犯刑法營業賭博罪，檢方將會持續查辦，杜絕相關情事的發生。