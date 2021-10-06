國防部長邱國正上午赴立法院國防委員會進行報告。呂昭隆攝

前國民黨主席洪秀柱說，共機最近連續侵擾我西南空域，是針對美方，國防部長邱國正答詢立委林楚茵質詢表示，外界的說法，他都不評論並予以尊重，但他說個大白話，如果左鄰右舍在吵架，我們就在中間，兩邊磚頭、飛鏢在我們頭上飛，怎不會緊張，何況他們也沒說不是針對我。此外，邱國正強調，我們絕對遵守不發第一擊，因此我們飛行員是承受很大的壓力。

立法院外交及國防委員會、財政委員會今聯席審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，國民黨立委曾銘宗質詢，外媒「經濟學人」稱台灣是世界上最危險的地方，是否贊同？邱國正說，雖這是外媒說法，但目前狀況，「是我從軍40多年來最嚴峻」。此外，邱國正在答覆國民黨立委江啟臣時表示，我們沒有要和對岸做軍備競賽，我們也沒有這種能力；邱國正還說，特別預算的反艦戰力佔64％，主因量在海上時，是敵戰力最弱之際。

曾銘宗問邱國正，我們國防處於危機狀態，所謂「急迫性」是指1年、2年、5年內？邱國正表示，國軍平常都有整備，以他軍人身份而言，這「急迫性就在眼前」。曾銘宗追問，現在中共距離「全面犯台」的能力還有多大差距？邱國正說，中共現已有能力，但要看發動戰爭後的成本和代價，而2025年是中共犯台成本壓到最低時。