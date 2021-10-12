台中市南區國光里長陳雅惠，將投入下一屆市議員選舉，她「認真、服務」的精神，也獲得「公民監督國會聯盟」評鑑為國會優秀立委黃國書肯定，12日在街頭掛起「同框」的競選看板，表達支持，有了他的加持，讓陳雅惠信心倍增。

黃國書表示，將參選明年台中市下一屆市議員選舉的國光里長陳雅惠，曾擔任她的母親、市議員邱素貞服務處主任多年，為人實實在在、做事腳踏實地，「認真、服務」，在地方上獲得好口碑，為表達對她的肯定與力挺，除用合照方式推薦外，未來會帶著陳雅惠深入基層掃街拜票，爭取更多人的支持。

中西東南區立委黃國書，繼日前獲選口袋國會「全院五星優質立委」、「教文會優質立委」後，再次獲得「公民監督國會聯盟」評鑑為國會優秀立委。陳雅惠表示，有了立法院模範生的「掛保證」推薦，讓她信心倍增、氣勢如虹，將全力以赴，絕不會讓選民失望。

陳雅惠繼日前在南區建成路與學府路口掛上與她的母親、市議員邱素貞合照「經驗傳承、服務接軌」競選看板，獲得許多熱烈迴響外，12日也在東區旱溪西路一段上掛起與黃國書、邱素貞的合照，吸引不少路人注目的眼光，成功帶動話題。

陳雅惠指出，黃國書、邱素貞都是問政認真、服務扎實的民代，是她學習的典範。她擔任里長期間，深刻體會「認真」是責任，也是堅持，凡事忠於選民所託；「服務」是用心傾聽，心想到、事做到，感同身受；因此，競選看板以「認真 · 服務」為訴求，除表達對他們的敬意外，也期許自己未來持續勤跑基層，傾聽民意，一步一腳印打拚，「認真、服務」，不負所託。