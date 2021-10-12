第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽23日將點燃戰火，全國計208支隊伍參賽，台中市政府教育局12日於市政大樓為西苑高中等22支代表台中市參賽隊伍舉辦授旗典禮暨誓師大會，副市長令狐榮達勉勵選手，頒發各校隊伍參賽金4萬元，預祝強棒出擊，朝冠軍邁進。

令狐榮達指出，台中市從第1屆僅4所學校參加黑豹旗高中棒球大賽，到今年計有22所公私立高中職參賽，將與來自全國各地的菁英選手共同角逐冠軍。

台中在全國各項棒球賽事中大放異彩，教育部棒球聯賽年年名列前茅，去年黑豹旗大賽中，台中市興大附農勇奪全國季軍，期望今年各校再接再厲爭取好成績。

教育局指出，參賽隊伍中，除市內傳統棒球運動推動學校外，其餘學校以社團方式，培養學生對於棒球的熱愛與球技，鼓勵學生利用假日或課餘時間集訓與參賽，相信在各界人士祝福和關心之下，各球隊將全力以赴，打出最好成績。

台中市各級學校球隊在去年比賽中表現優異，除興大附農勇奪全國季軍外，更有龍津高中、新民高中、葳格高中等3所社團型式的學校進入64強，從這次參賽隊數踴躍程度可看出台中棒球運動正朝向兼顧競技與普及推廣，逐步向下扎根，有助培育優秀運動選手。

今日授旗典禮，包括副市長令狐榮達、教育局副局長葉俊傑、市政顧問彭增桓、台中市議員賴義鍠、台中市體育總會棒球委員會主委張廖萬山、高中乙組棒球聯盟會長彭銘國等人出席。