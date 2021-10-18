台中市敬老月即日起跑，長輩本人持敬老愛心卡至特約商家消費有折扣。（陳淑娥攝）

台中市敬老月即日起跑，長輩本人持敬老愛心卡至特約商家消費有折扣。（陳淑娥攝）

台中市敬老月即日起跑，活動至12月31日止。（陳淑娥攝）

台中市府為推廣擴大使用敬老愛心卡，18日在豐原區心鎖橋花之道舉辦敬老月活動開跑， 即日起至12月31日止，長輩本人持敬老愛心卡，至21家台中在地農會及200家友善店家消費即享優惠。社會局長彭懷真表示，活動讓愛心卡1000點不只1000元，希望長輩健康吃、健康動，樂活在台中。

社會局18日在豐原區心鎖橋花之道舉辦敬老月起跑活動，包括社會局長彭懷真、農業局長蔡精強、市議員張瀞分、陳本添、王朝坤以及多家農會總幹事均到場共襄盛舉。

彭懷真指出，敬老愛心卡運用是市長盧秀燕重要政見，以往卡片功能偏重坐小黃，這兩年不段擴大用途，去年也在豐原辦理敬老愛心卡擴大使用記者會，今年更結合農會及廠商進行行銷活動，讓1000點不只1000元，可以到多家廠家消費打折，希望老人及身障朋友能更廣泛使用敬老愛心卡，有更快樂的生活。

活動現場有多間農會及友善店家設攤展示農特產品，目前包括誠品、楓康、新東陽、黑沃咖啡、先麥芋頭酥、拾覺、TEA TOP第一味、芋樂大世界等商家等，陸續加入共同支持敬老月。

社會局表示，盧市長恢復老人健保補助，每人每月最高補助826元，今年擴增敬老愛心卡功能，長輩可以搭台中捷運、公車、國道客運、計程車，可以到國民運動中心運動，到合約診所看醫生可以扣抵50元費用，從今年開始，計程車補助每趟50元提高到85元是全國最優，敬老的各項優惠措施希望讓長輩更健康、負擔更輕，樂活在台中。

社會局指出，即日起至12月31日止，持敬老愛心卡至張貼銀髮健康生活購標誌或海報的友善店家購物，結帳時出示敬老愛心卡，即可享有專屬優惠，部分商家同時配合台中購物節活動抽獎一舉數得，鼓勵參加台中購物節的廠商加入敬老愛老行列，打造高齡友善的城市。有關銀髮健康生活購資訊請上台中市政府社會局網站查詢，服務專線：04-22985258轉502。