市長游振雄也率領公所團隊，帶著幸福巴士到香山寺進行祈福，祈求巴士出入平安。(吳建輝攝)

車身塗裝「員林幸福巴士」字樣的嶄新中巴，首度與市民見面，平日行駛市區，假日則往返市區與員南路運動公園、藤山步道等知名休憩景點。(吳建輝攝)

員林公所推出「員林市幸福卡」，凡是6歲以上市民通通有份，其中備受矚目的功能「幸福巴士」也終於在今天亮相，由建大輪胎與國雄建設分別捐贈，每輛要價300萬元，24日在彰化縣長王惠美、員林市長游振雄的見證下舉行交接儀式，游振雄說，未來幸福巴士規劃3條路線環繞41里，要讓幸福環繞在整個員林。

24日捐贈典禮建大輪胎總裁楊銀明、國雄建設總裁許坤仲也親自出席，將2輛幸福巴士的鑰匙，交到員林市長游振雄的手中，車身塗裝「員林幸福巴士」字樣的嶄新中巴，首度與市民見面，平日行駛市區，假日則往返市區與員南路運動公園、藤山步道等知名休憩景點。

員林市長游振雄表示，「幸福巴士」與「幸福卡」是他上任以來積極推動的政策，今年編列7000萬預算，預計發行12.5萬張的「員林市幸福卡」，但詳細的申請年齡與實施辦法，仍需經過代表會同意後才發行，要感謝楊銀明總裁、許坤仲總裁大力支持，2家公司將各捐贈1輛市價300萬元的中型巴士，用行動回饋地方，讓彼此間的關係更加緊密。

游振雄說，市內公共運輸不夠便利，長輩外出若沒有交通工具，就須配合家人時間載送，未來長輩不論是到醫院就醫、機關洽公、訪友、購物或參加社區課程等，都能使用幸福巴士，路線將涵蓋整個員林市，市民只要拿著「員林市幸福卡」，就能免費搭乘幸福巴士，另外幸福卡也提供市民百間特約商店消費享優惠，讓所有員林市民享有專屬的限定福利。