台灣基進黨立委陳柏惟遭爆10年前肇事逃逸被判刑，PTT鄉民又起底過去一份判決書記載，他是玩賓果星球電子遊戲機檯，且輸了1000元。對此，資深媒體人趙少康批評，在遊藝場賭博不算大事，但政治人物誠信很重要，「是就是、不是就不是」，出包只會裝無辜，連這樣的謊都要撒，完全不值得台中選民託付。

根據當年的判決書內容載明：查「皇冠皇宮娛樂城」之6家電子遊戲場為登記有案之娛樂場所，其擺設電動機具與賭客決定輸鸁，且不論金額均可兌換等比例之現金，洵非暫時之娛樂至明。佐以證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語。

對於陳柏惟稱到電子遊戲場是玩「快打旋風」，趙少康8日在臉書貼文表示，對選民誠實是獲得群眾信任的基本，賭博事小、誠信事大，面對涉賭疑雲，陳柏惟第一時間回答「我是去打快打旋風」，並一再強調「我今天就不是去賭博」，也絕口不提輸掉1000元的事實。陳柏惟聲稱打電動是值得鑽研的技藝，甚至瞎扯「湯姆熊也有可能有人賭博啊」，難道認定大家都不會看判決書，才敢睜眼說瞎話？

其實在遊藝場賭博不算大事，但政治人物的誠信很重要，「是就是、不是就不是」，出包了只會裝無辜，想把自己塑造成出淤泥而不染的形象，宣稱因為很窮才兼兩份工因此肇事逃逸，卻「有錢、有閒」在電玩店輸掉一千元。依照主計長的說法，相當於輸了50碗蚵仔麵線，不是一個自稱清貧的人會有的樣子吧？

趙少康強調，誠信是政治人物的基本，連這樣的謊都要撒，完全不值得台中選民託付，行政院長蘇貞昌今天竟還稱讚陳柏惟是「有為有守」的國會議員，再度挑戰小老百姓的價值觀。為了讓我們可以大聲告訴孩子「不能說謊」，告訴孩子要當為自己負責的人「不能肇事逃逸」，10月23號，一定要下架沒說實話的立委陳柏惟。