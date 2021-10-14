刪Q總部今（14）日指台灣基進立委陳柏惟擔任「汪達創意有限公司」負責人，但卻於公職人員財產申報表中獨漏事業投資，對此總部已具名發函向監察院檢舉財產申報不實，並呼籲陳柏惟出面說明。陳柏惟稍早則出面坦承，是一時失誤。

台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票進入倒數，刪Q總部14日指陳柏惟擔任「汪達創意有限公司」負責人，但卻於公職人員財產申報表中獨漏事業投資，總部已具名發函向監察院檢舉他財產申報不實。陳則回應，該公司是之前拍片完花了7500元設立，一直都0收入、0支出。

刪Q總部指出，從網路搜尋查到陳柏惟擔任「汪達創意有限公司」負責人，資本總額為20萬元整，設立時間為2017年11月7日，登記地址與他申報的房地產地號一致。

刪Q總部抨擊，陳柏惟於公職人員財產申報表中「事業投資」申報欄目為空白，申報日係2020年4月28日，但卻於公職人員申報財產申報表中漏未申報，有申報不實之嫌。

刪Q總部指出，已具名發函向監察院檢舉陳柏惟財產申報不實，同時呼籲他出面說明，為何漏報這家名下投資以電影製片、動畫拍攝、廣播製作、顧問為主的公司，是否有運用其參與政府或民間標案，或是在行使立法委員職權時觸及利益迴避灰色地帶。

刪Q總部表示，罷免在即，請陳柏惟立委滿足人民知的權利，不要再顧左右而言他，迴避與立委職權行使相關的財產申報不實狀況。

陳柏惟對此表示，該公司是他在拍完《幸福路上》後返回高雄所設立，當時花了7500元，但公司成立後他就跑去做其他工作，該公司等於沒動過，是0支出、0收入，只是一時失誤，未造成利益損害。