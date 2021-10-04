22歲詹男要求翁男撤回傷害告訴未果，怒以手機傳黑話簡訊「美爽人揪揪欸啦」、「請你吃芭樂」、「就不要哭爹喊娘」等語給他，翁男驚恐害怕報警。詹男否認恐嚇，辯稱只是要請對方吃水果、喝酒。一審法官則以一般通念簡訊指的是「找人拚輸贏」、「丟手榴彈」及「讓他痛苦不堪」等意，依恐嚇罪判拘役40日，得易科罰金，仍可上訴。

據了解，詹男曾將翁男毆打成傷，翁男控告傷害，詹男多次打電話給翁男要求撤告，但翁男置之不理，詹男因該案被判刑6月，全案仍在訴訟中。

詹男心生不滿在去年12月22日凌晨以手機傳送簡訊給翁男，內容有「美爽人揪揪欸啦」、「做事像個孩阿」、「吃糖沒有比較屌」、「等等請你吃芭樂」及「就不要哭爹喊娘」等語句。

詹男到案否認恐嚇，辯稱「美爽人揪揪欸啦」指的是要邀請他出來喝酒；「請你吃芭樂」的「芭樂」就是水果，沒有其他意思。

法官也不是省油的燈，認定兩人關係並不友好，解讀簡訊語句是充滿敵意、要脅語氣，就一般通念而言，「美爽人揪揪欸啦」指的是「找人拚輸贏」，「請你吃芭樂」是要「對人丟手榴彈」；「你就不要哭爹喊娘」則是要「讓人痛苦不堪」之意，如果只是單純請人吃水果，並不會造成對方有哭爹喊娘的感受，不採信詹男辯詞。