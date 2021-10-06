33歲男子阿義不滿同性戀人逐漸疏遠，不甘5年青春付之流水，自去年5月起頻繁到他住處、上班公司，丟置及張貼咒罵紙張、砸雞蛋及噴漆機車等激烈舉動，案經報警，台中地院以阿義年餘來共犯恐嚇、毀損及公然侮辱等犯行23次，判刑1年及拘役120日，均得易科罰金，仍可上訴。

阿義自去年5月13日起至今年6月28日期間，5次到大明住處丟置寫滿不甘及咒罵等文字的紙張，內容有「把5年來我為你傷心難過的青春還給我，我就放了」、「我只希望你會有報應的！最好得HIV（愛滋病毒）」、「恨到想毀掉你，我一定要你付出代價」等語。

阿義還先後到大明住處，拿掃帚揮打毀損監視器；潑飲料、砸雞蛋；還對大明的現任男友放話指稱，要對大明潑硫酸；以熱熔膠灌入大門鑰匙孔，還2度侵入停車場對大明的機車噴漆。

阿義多次以電話傳簡訊，內容包括有「我一定要跟你絕對抗到底」、「明天就直接發傳單了，我會讓所有人都知道你是怎樣的人」等語。

大明以住處監視器影像、簡訊畫面及指控紙張等事證向警方報案。阿義到案坦承犯行，一審法官以他共犯14次恐嚇、4次毀損、1次公然侮辱、2次侵入建築物及2次散布文字毀謗等犯行，判處徒刑1年及拘役120日，均可易科罰金。