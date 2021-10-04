林姓男子「偷吃」郭姓人妻，去年不滿郭女欲斬斷情絲，回歸家庭，得知郭女丈夫周男上網販售二手童書，即假裝買家與周男聯絡，取得周男電話等個資後，一個月之內以6支手機門號密集、連續狂發大量騷擾簡訊給周男，周不堪其擾提告，並因此獲知老婆給他「戴綠帽」。台北地檢署調查後，已依違反《個人資料保護法》起訴林男。

檢方調查，林男明知郭女已婚，仍與她交往而成為男女朋友，之後郭女欲結束2人婚外情關係，與林男疏遠，引發林男不滿，即興起騷擾郭女丈夫的念頭。

去年8月間，林男在臉書某社團發現周男貼文販售二手童書，林男遂藉機發送訊息，向周男佯稱欲購買二手童書，並相約於8月底面交，周男因此將自己手機號碼告知林男。林男即自去年10月8日起至11月3日止，接連以6具手機門號，一再傳送大量騷擾簡訊給周男，讓周男不勝其擾，報警提告。據了解，周男提告後，也因此得知妻子外遇情事。

檢方認為，林男此舉意圖損害周男利益，逾越交易童書目的，而蒐集周男門號之特定目的必要範圍，是違法蒐集周男個人資料，涉嫌違反《個資法》，依法起訴。