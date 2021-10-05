大陸網紅「七七」漆昱辰（Duebass）長相清純甜美，清新氣質給人初戀感，在微博擁有379萬網友追蹤，還多次登上台灣PTT表特版，然而她最近卻被爆料，在學生時期會霸凌同學，教唆小混混欺負人，自己卻打著無辜形象，最後總是能全身而退，消息曝光後引起譁然。

一名網友在論壇「知乎」爆料，發現最近越來越紅的七七很面熟，翻了國小時期的照片才想起對方是同校同學，且七七當時就會校園暴力，當時她剛轉學到新學校還沒有校服，只能先穿著過年買的大紅色上衣，卻被七七那群姊妹羞辱，還教唆班上男生欺負看不順眼的女生，「她眼睛大大的，卻充滿惡意」。

儘管之後七七轉學，留下來的那群姊妹團還是繼續霸凌惡性循環，她透露因為沒有具體證據，受害者們只能憑著記憶轉述，因此沒有鬧大到老師耳裡，「她一直無辜純良的形象，裝可愛技術也很好」，當原PO發現七七成為網紅，過去不堪回憶全想起來了。

七七憤怒地表示：「說實話，挺氣的，娛樂至死的時代，粉絲也看不到什麼負面，希望漆昱辰曾經為她做過的事情懺悔過，她毀了不只一個人的童年，那些怨怒和委屈，成了別人心裡的傷疤，始作俑者卻風生水起。」然而截至目前為止，七七本人並沒有針對爆料回應。