鹿港糕餅文化節用5倍券加碼抽iphone，12家糕餅和2家茶行國慶連假登場 。（吳敏菁攝）

鹿港糕餅文化節用5倍券加碼抽iphone，12家糕餅和2家茶行國慶連假登場 。（吳敏菁攝）

鹿港糕餅文化節用5倍券加碼抽iphone，12家糕餅和2家茶行國慶連假登場 。（吳敏菁攝）

鹿港糕餅是出了名好吃，美妙滋味裡有歷史的傳承，鹿港糕餅文化節搏得好口碑，鎮公所今年將在國慶連假，聯手12家與2家茶行，從9日至11日起在鹿港公會堂廣場以市集方式登場，還加碼以振興5倍券消費，抽iphone 13 pro max，現場消費滿300元可獲得摸彩券。

鹿港鎮長許志宏，早期的二鹿風華，讓鹿港以傳統糕餅聞名，傳承下很多令人懷念的古早味，更與民眾生活息息相關，歲時祭拜、婚喪喜慶不可少。隨時代變化，產品要開發多樣性及調整口味及包裝，才能在競爭激烈的市場佔有一席之地。今年的糕餅文化節所邀請到的店家相對比較「年輕」。

除了以鳳眼糕聞名的老街鄭玉珍屬百年老店之外，其他的店家都是在近數十年嶄露頭角，例如中秋節排隊名店，位於頂番婆的新口味蛋黃酥，開店卅餘年，日日飄香，今年還被媒體選為全台蛋黃酥排名的前5名；以及純以牛舌餅打出一片天地的明豐珍兔仔寮牛舌餅，不論季節店外都大排長龍，都成了鹿港在地的經典美食，豐富了糕餅文化。

這次參與店家還有御品齋、喜悅喜餅蛋糕行、旺來香餅舖、華興珍餅舖、粘記餅舖、加賀蛋糕麵包坊、鼎泰興水蒸蛋糕、里昂鹹蛋糕、阿振麵茶、東茂茶行、力野茶陶所等。

吃糕餅要配茶，東茂茶行開設近60年，至今都還在許多高山茶葉競賽中獲得大獎，力野茶陶所則是還不滿一年的青創店，主打陶藝與茶藝。

許志宏鎮長表示，現場還安排音樂、魔術等表演、集點抽大獎，打卡送好禮及DIY體驗，消費集點抽獎，獎品包括42吋液晶電視、平板電腦、小米手環、小米小愛音箱、藍芽喇叭等，還有很多文創獎品。