國民黨主席候選人朱立倫今天到嘉義市爭取黃國家黨部系統的支持。（讀者提供）

國民黨主席候選人朱立倫6日低調來嘉義市，爭取黃國家黨部系統的支持，這場座談會是黃國家黨部前主委胡台虎籌辦，朱立倫主要訴求國民黨必須真正團結才能贏得2022地方執政權，並且要強硬起來監督民進黨。

據與會者轉述，朱立倫強調國民黨面對2022年地方選舉，必須要真正團結，改變「網內互打」的現象，團結一致對外，才能贏得地方執政權。

朱立倫對當前兩岸關係也提出看法，他強調兩岸要穩健互動，不能走偏鋒，以避免陷台灣於不利的險境。

據陳家平轉述，座談會中有黨員提出國民黨要有人帶頭硬起來，強硬監督、制衡執政黨；朱立倫回應認同國民黨要硬、要強，才能真正監督民進黨的執政。

據了解，嘉義市黨籍議員張秀華、陳家平、傅大偉及4位黨籍里長、黃國家黨部系統的幹部黨員參加這場座談會，朱立倫發表政見，有與會者熱切與朱立倫拍照，朱立倫約停留半小時後離去，轉往台南。

國民黨主席投票日接近，朱立倫勤走地方拜票，日前也曾低調拜會嘉義市長黃敏惠，而爭取連任的現任主席江啟臣預計10日走訪嘉義縣市尋求黨員支持。