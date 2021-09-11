2022年高雄市長選舉，日前傳出國民黨擬推派無黨籍立委高金素梅出征2022高雄市長，台北市長柯文哲也被傳有意參選，不過，兩人都已否認。有報導分析認為，前高雄市副市長李四川若能代表藍營出戰高雄，可望將戰局拉近到55波；就算沒有當選，藍營議員也能受益。

針對2022高雄市長選舉，根據《信傳媒》報導，一般認為，前新北市長朱立倫若當選黨主席，三顧茅廬曾任新北市副市長的李四川，李四川有可能答應代表藍營出戰高雄。李四川在高雄市副市長任內，令人津津樂道的政績就是「路平、燈亮、水溝通」，加上他「搏感情」的形象，很合高雄人的胃口。因此李四川若參戰，可能會將戰局拉到55波，就算沒有當選，藍營議員也能受益。

先前有多位人選被點名代表藍營出戰高雄，包括李四川、前高雄市副市長葉匡時、前高雄民政局長曹桓榮、高金素梅等，但無人表達參選意願。高雄市議員黃紹庭則認為，現在時間還早，等到國民黨主席選出來再說，所以各方都在靜觀其變。

李四川出身小琉球，曾獲朱立倫賞識出任新北市副市長，也曾擔任行政院秘書長，而後轉至高雄市擔任副市長。李四川在高雄市副市長任內，主打「路平、燈亮、水溝通」，卸任後，這些政績仍讓高雄市民津津樂道。