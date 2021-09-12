前總統陳水扁表示，美國絕對不會為了成就台灣的利益，犧牲美國利益，台灣的利益是夾在美國利益之下，所以不要一直想擴大到台美建交。前民進黨立委郭正亮表示，美國在製造自己的籌碼。阿扁講的很對，指美國就是在考慮這個，台灣不要只空歡喜一場，因為美國一定有他的布局和考慮。因此若是美國主動提出更名為「台灣代表處」，很有玄機。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》中表示，阿扁說，美國不會為了別的國家利益，然後放棄、犧牲自己的利益。就是美國任何事情，都是考慮自己的利益。因此如果台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），是美國主動提出，這就很有玄機了。

郭正亮接著表示，有「亞洲沙皇」稱號、拜登（Joe Biden）的國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell），他不可能不知道，拜登要打電話給大陸國家主席習近平，他卻還放出這個消息。

郭正亮認為，美國算是很聰明，它在製造自己的籌碼，台灣議題本來就是美國對中國大陸一直在用的籌碼，而他們又說可能會跟台灣談這個議題。阿扁講的很對，指美國就是在考慮這個，我們不要只空歡喜一場，因為美國一定有他的布局和考慮。

郭正亮指出，美國國會已經通過很多法案，比如台灣旅行法等等，美國單方面的官員都可以用各種名義來訪問台灣。淡江大學教授黃介正認為，美國就賣給台灣一些什麼武器，會比較實質，而不要去玩最高象徵的東西，也就是去踩中國大陸底線；郭正亮對此表示，如果是實質的東西，為什麼美國不做，反而要去試最敏感的部分。