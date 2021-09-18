大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，她要請問總統蔡英文，台灣到底何時加入，還能甩鍋給大陸嗎。

王鴻薇17日在臉書發文表示，由日本主導成立的CPTPP，大陸已經正式申請加入，儘管今年輪值主席日本對大陸加入持保留態度，但由於CPTPP成員，絕大多數都已經跟大陸簽FTA，一旦多數國家同意，大陸加入CPTPP的可能性就會隨之增加。

王鴻薇稱，反觀一路高喊要加入RCEP和CPTPP的蔡政府，到現在毫無動靜。去年RCEP正式簽署協定，蔡英文把無法加入RCEP的責任完全的甩鍋給大陸和國民黨，曾說「國民黨也沒有得到中國的善意」。

如今CPTPP今年輪值主席是日本，王鴻薇質問，為何蔡英文不能充份利用日本的善意，還在外面用「嘴」加入，到現在連申請都沒申請，那蔡英文可以在把鍋甩給大陸，或者再找馬維拉出來？王稱，蔡英文執政五年多來，在對外經貿協定上是繳了白卷，但蔡英文不以為意，即使派了外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄難得到了美國，竟也未談台美洽簽FTA，只是搞代表處更名的務虛行動。