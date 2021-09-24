所有有意角逐下屆日本首相的候選人今天皆表示，支持台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），回應日本官員稱日本與台灣共享民主等價值的論述。

自民黨總裁選舉將在本月29日投開票，由於目前自民黨在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在國會的首相指名選舉被指名為新任首相。

日本共同社報導，投入自民黨總裁選舉的4名候選人今天在線上討論會都表示，歡迎並支持台灣申請加入CPTPP。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導，今年日本是輪值主席國。

路透社報導，在今天的辯論會中，候選人之一、前外務大臣岸田文雄表示「歡迎」台灣申請加入。

他的對手、行政改革大臣河野太郎則說，他也支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天上午在記者會上表示，歡迎台灣申請加入CPTPP，將觀察台灣是否有準備好完全符合高標準的貿易規則，並在國民的理解下進行因應。

對於中國以「一個中國」為理由反對台灣加入，加藤回應指出，CPTPP協定中規定，新申請加入的對象為國家或獨立關稅區，台灣在協定上是可以加入的。