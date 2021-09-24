日本外務大臣茂木敏充表示，歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），內閣官房長官加藤勝信和經濟大臣西村康稔也表達支持，他們都提到日台共有的民主價值。

日本今年擔任CPTPP輪值主席國。繼中國上週申請加入這項綜合性自由貿易協定後，台灣本週也提出申請。

路透社報導，茂木敏充本週在美國紐約聯合國總部出席大會，他對媒體表示：「我們把台灣視為非常重要的夥伴，雙方有共同的基本價值，例如自由、民主、基本人權和法治。」

茂木還說，台灣的申請會需要依據這項貿易協定的嚴格標準來仔細審查。不過，茂木這番話與日本官員對中國的申請做出更加小心翼翼的反應，形成鮮明對比。

日本經濟再生大臣西村康稔也在記者會上說，台灣是很重要的夥伴，彼此有共享的價值。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎上週被問到中國加入CPTPP的可能性時，表達了懷疑態度，理由是與中國國有企業相關的嚴格規範。

加藤勝信今天面對記者詢問有關日方對台海兩岸申請加入CPTPP的不同反應時避不作答，他不談日方對中國立場的具體細節，只提日台共享的價值。

加藤說，在CPTPP規則下，台灣有資格申請加入，況且台灣在世界貿易組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）論壇早就是獨立成員。

英國今年初也申請加入CPTPP，西村康稔說，討論英國入會的第一場會議將於本月28日舉行。CPTPP現有11個成員。