台灣在9月22日宣布正式申請加入CPTPP（「跨太平洋夥伴全面進步協定」），今年輪值主席國日本公開表達歡迎。駐日代表謝長廷表示，台灣有人質疑政府或外交部沒有做事，但沒有新聞不等於沒有做事；他甚至舉例說，他簽名的時候，已經過了晚餐時間，只吃剩下的月餅填腹。

謝長廷24日在臉書貼文表示，CPTPP的會員國有11個，台灣前天申請加入，第一時間都有告知會員國，包括智利，墨西哥、越南、澳洲、日本、馬來西亞等各國政府，及智庫、媒體的相關反應，應該都擺在政務委員鄧振中等官員的辦公桌上，這是各地外館的職責。

謝長廷以日本為例指出，昨天是日本的休假日，他們除了蒐集媒體報導、還要問到相關人士的反應，安排駐日記者訪問日華議員懇談會古屋會長的支持意見，並緊盯在美國訪問的日本外相茂木敏充的說法，整理匯成電報，他簽名的時候，已經過了晚餐時間，只吃個剩下的月餅填腹；他要說的是，每個外館都很努力在做，可是沒有新聞報導，台灣有人質疑政府或外交部沒有做事，沒有新聞不等於沒有做事。

謝長廷認為，像日本這樣敢公開表達歡迎或支持的會員國，可以說絕無僅有，證明台日關係非常重要，而我們現在對國際組織的資訊，其實也依靠日本提供。