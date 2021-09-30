改編自歷史小說《傀儡花》的電視劇《斯卡羅》引起熱議，正反評價兩極，國立故宮博物館館長吳密察本是台灣史學者，研究李仙得多年，30日在立院教育與文化委員會備詢時，多位立委也提出故宮典藏不少清史文獻，應主動參與此類歷史劇或策畫相應史料展。

立委張廖萬堅提問，作為李仙得研究學者，吳密察怎麼看《斯卡羅》？是否篡改歷史而成為綠營史觀傳聲筒？吳密察表示自己僅看了第3、4集，不便評論，但原著《傀儡花》是符合史實的，他也解讀李仙得在羅妹號事件相對鴿派，但在牡丹社事件則轉為鷹派，可看出十九世紀後半典型的帝國主義者，在不同事件上採取了不同態度。

日前故宮南院小編找出當年台灣總兵劉明燈，福建台灣道兼學政吳大廷，上奏清廷的超長奏摺，也引起關注和話題，立委陳秀寶、張廖萬堅、吳思瑤等皆指出，《斯卡羅》掀起台灣歷史熱潮，故宮也應主動參與，結合館藏文物、文獻推出特展。對此吳密察表示，實則故宮所藏與《斯卡羅》相關文獻不超過10件，且多不是原始檔案，原始文件恐不超過3件，若要策展勢必要與台灣博物館、台史博跨館合作。

至於《斯卡羅》是否淪為由執政者詮釋史觀？吳密察則表示：「現今已不像過去正史時代，歷史的詮釋，大家都可以做。」