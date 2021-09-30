台中市政府於日前首辦「共創新時代、擘劃中台灣」2021區域治理線上論壇，市長盧秀燕等藍營執政的中部7縣市首長出席發表合作宣言；市議員林德宇今天質詢說，為何未邀請「綠色執政」的新竹市、嘉義縣加入。市長盧秀燕說，有邀約新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁，對方有其他考慮未參加。

林德宇指出，中台灣區域治理平台成員從中彰投苗擴充，但往北有新竹縣卻沒新竹市，往南有嘉義市卻沒嘉義縣，地理區位毫無邏輯，只剩黨派藍綠之分。

市長盧秀燕表示，當初也有打電話邀請新竹市長林智堅及嘉義縣長翁章梁，但他們可能另有考慮，因此婉拒加入。

林德宇說，審計處109年度決算審核報告中指出，中台灣區域治理平台運作機制有待提升，如旱災、水災防災議題及水資源保育、山坡地保育及河川治理等跨區域重大議題都未見討論；最近大新竹合併升格議題引起各界關注，中台灣區域治理平台會中是否有討論此議題？市長傾向哪一種合併方案？

盧秀燕指出，中台灣區域治理平台會議中討論事項都要先經過提案，上次會議中沒有人提此合併案，因此沒有討論到相關的議題。

林德宇批評，重要的抗旱治水議題沒討論，事關重大的大新竹合併升格案也沒討論，中台灣區域治理平台完全失去功能性，僅剩下維繫7縣市首長媒體聲量的功能。林德宇要求未來中台灣區域治理平台應回到問題導向，實際去討論、解決跨區域的抗旱治水等重要議題。