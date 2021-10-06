外交部指出，台灣亞洲交流基金會將於10月8日在台北美福大飯店舉行第5屆「玉山論壇」（2021 Yushan Forum），主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」，邀請新南向夥伴國家，以及美國、日本及法國等共10國的意見領袖及專家學者，採實體出席及視訊會議方式舉行，會議將討論後疫情區域經濟復甦及公衛發展合作等當前國際關注議題，希望透過公私協作，齊力運用韌實力，建構強固的疫後區域復甦。

除總統蔡英文、副總統賴清德外，邀請澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott AC）發表演說。艾伯特前總理於2013年至2015年擔任澳洲總理，2020年獲英國首相強森（Boris Johnson）任命為英國貿易委員會顧問，就英國脫歐後的對外貿易協定談判提供建議。外交部表示，艾伯特為我國堅定友人，多次為台灣發聲，並公開表達支持台澳洽簽「經濟合作協定」（ECA）及我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（Keiji Furuya）眾議員及美國國務院前經濟發展與能源環境次卿柯拉克（Keith Krach）也將發表演說。台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌主持「亞洲前瞻圓桌對話」，與越南、菲律賓、印尼、印度及法國與韓國等多位國際政經意見領袖就疫後區域發展合作及全球治理策略等前瞻性議題交換意見。

考量新冠肺炎疫情持續蔓延，玉山論壇將採取視訊及實體方式併行。我國政府繼續運用多元管道及數位科技方式，累積多邊交流及合作的動能，透過年度玉山論壇深化台灣建構區域多元對話平台的決心，並加強我國與新南向國家及國際社會的鏈結。