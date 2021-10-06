針對新竹縣市合併升格，涉及地方制度法修法問題，民進黨立委陳明文今在立法院內政委員會質詢時程申主張，全國行政層級應該一致性，一併重新檢討行政區域區劃，不能為單一縣市檢討修法，這樣對其他縣市未升格直轄市的縣市不公平。對此，內政部長徐國勇表示，內政部目前沒有討論修地制法問題，也沒有提出修法草案。

陳明文質詢時詢問，內政部對於新竹縣市合併議題的態度為何？徐國勇表示，內政部歡迎大家討論，但尚未形成政策，還需要看各界的意見，且現階段，新竹縣市合併，人口數也未達升格條件，法令尚未修改無法表達態度。

徐國勇說，地方制度法規定，直轄市人口要達125萬人等條件，新竹縣市現在要合併升格沒有法源依據。陳明文追問，若新竹縣市要合併升格是否要修地制法，徐國勇答覆「對」，但還是要綜合評估經濟、文化、社會等條件，以及縣市意願，內政部沒有預設立場。

陳明文說，新竹縣市要合併升格沒有反對的理由，但如果為了新竹縣市合併升格，因而去修地制法第4條，降低直轄市人口門檻，他則是有意見，他認為應該全面性檢討。

徐國勇回應，行政區化程序法就是對全面性檢討做準備，沒有程序檢討縣市合併，就無法處理合併升格問題。

「不要有大漢、細漢（台語）之分」，陳明文強調，目前人流、金流、企業都往六都靠攏，所以應該要一致性全面檢討全國區劃問題，不該有差別待遇，更不該為單一縣市討論及修法。