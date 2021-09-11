網路媒體報導民眾黨內有人放話，指新北市長選舉不一定能戰勝國民黨的侯友宜，但仍要派出僅次於民眾黨主席柯文哲名氣高的北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩吸票，出「美女刺客」的奇招。黃瀞瑩11日憤怒駁斥，這消息太誇張，放話的人要多動點腦袋，不要惡意編排她的人生。

台北市長、民眾黨主席柯文哲未來動向備受矚目，今日更有媒體報導指出，民眾黨打算派北市府副發言人黃瀞瑩進攻新北市長一位，削弱現任市長侯友宜參選總統的正當性，為柯的總統夢鋪路。黃對此直呼誇張，強調沒聽過這種安排，更要放話者多動腦袋，這種論述能力讓人心生疑慮。

侯友宜則對此笑說「非常歡迎！大家好好努力做事！」

據了解，照民眾黨內計畫，是安排黃瀞瑩、民眾黨立委邱臣遠國會辦公室主任陳思宇「雙姝」出戰北市議員第一選區（士林、北投），新北市長則懸而未決，曾考慮過讓民眾黨祕書長兼民眾黨新北市黨部主委謝立功出戰新北市長，還一度被放話謝立功改戰桃園市長。

不過，有知情人士直言，謝立功2014年代表國民黨出戰基隆市長「三腳督」未勝，2018年再度披藍袍「一對一」戰民進黨基隆市長林右昌也落選，新北市長選戰面對民調最高的超人氣王侯友宜，勝算微乎其微，選桃園市長恐怕也是「試水溫」的假消息。