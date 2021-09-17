台股今在航運、台積電衝高下，一度飆漲百點站上17400，惟受到富時指數調整生效，指數最後五分鐘出現戲劇性下殺，權值股壓力湧現、尤其是金融股更為明顯，台股變臉壓低101點、最後一盤爆出600多億大量，終場收跌1.91點、報在17276.79點、成交量為3107.36億元，日K連五黑，最終月線失守；台股周線收黑、本周指數197點。

台股今尾盤瞬間翻臉收黑，主要就是多檔權值個股調節壓力出籠所致，台積電(2330)今一路扮演穩盤要角，也帶動台股大漲百點站上17400點，惟最後一盤遭賣單摜壓2.2萬張，股價瞬間變臉，台積電壓回平盤、收在600元；聯電(2303)亦是尾盤遭賣單調節翻黑，收跌0.91%。面板股友達(2409)尾盤翻黑下跌0.85%，群創(3481)則力守漲勢，收漲0.61%，聯發科(2454)開高走高，尾盤漲幅收斂，收漲0.43%。

另外，金融股開發金(2883)、中信金(2892)、永豐金(2890)、台新金(2887)、新光金(2888)等也均在尾盤壓回，成為台股戲劇性下殺主因之一，金融類股指數收跌1.27%。

航運股今搶回市場目光，貨櫃三雄領軍反攻，萬海(2615)收漲逾4.5%，陽明(2608)、長榮(2603)也分別上漲逾4%、3%，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)也均收漲逾1%，散裝航運榮運(2607)漲幅逾3%，航運類股指數上漲2.98%。

分析師表示，台股目前指數連續5個交易日下跌，月線更在今日失守，導致線型轉弱，且台股人氣退潮，成交量低迷，考量台股成交量能不足，類股輪動快速，市場持股信心不夠，操作難度增加。下周觀盤重點觀鎖定FOMC會議後是否利空出盡，此外，中國恆大爆發財務危機，留意後續是否擴大。