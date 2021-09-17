疫情期間，北市府盤點捷運、市場等需求，開出安心上工職缺。北市議員陳怡君17日質詢時披露，一名於市場工作的安心上工人員，因遇到不願登記實名制的民眾，慘遭推倒在地被腳踹，進用單位的人竟對他說，「你有軍保，你就去榮總看醫生就好」，就連要申請職業傷害賠償，市府相關單位也互推皮球。

陳怡君指出，一名安心上工人員於士林區某市場執行實名制，碰到民眾不願意配合，遭到毆打非常慘，「一個打不夠，兩個一起打」，他已經表明在執行公務，安心上工人員他上工的非常不安心啊」，蒐證的一名女性也差點被毆打。

陳怡君播放當時畫面，只見兩名民眾對工作人員動粗，叫囂飆髒話，再把工作人員推倒，又踹又打。柯文哲看到影片後表示，「警察局長去處理一下，暴力行為。」

陳怡君怒斥，問題是北市府相關進用單位無人聞問，從9月5日毆打到現在，沒有人去關心他，他有去報警了、回報進用單位，因他是退休職業軍人，需要活口，應徵安心上工，很認真執行實名制任務，民眾不願意配合，才造成衝突。

陳怡君不滿，進用單位的人竟說，「你有軍保，你就去榮總看醫生就好」，他已腦震盪、嘔吐，半夜無法睡覺且身心害怕，他身上傷痕累累，必須到最近的醫院看病，最近要申請職業災害補償，市府人員稱可以問問，到現在10天過去了，怎麼申請都沒有跟他講，詢問市長柯文哲如何處理。

對此，柯文哲表示，雇用單位找來問一問，竟然警察局有報案，還是要辦，不允許暴力行為。市場處長陳庭輝表示，職業災害部分會予以協助，先前沒有收到訊息，「他一定要先通知我們，衝突怎麼發生的我們不太清楚」

陳怡君質疑，他平常有在訓練身體，不然一般小老百姓被兩個彪形大漢揍，不只是腦震盪了。陳庭輝竟回稱「應該去譴責揍人的人啊。」陳怡君強調，市場處有責任，你進用的人員，10天都不知道的話？不是不負責嗎？