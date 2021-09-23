國內今年5月爆發新冠肺炎疫情，林姓警員當時赴疫情熱區台北市萬華區處理案件，事後將勤務表上傳個人IG，表示很擔心接觸到確診者，卻不慎曝光民眾個資，遭檢舉洩漏公務秘密。台北地檢署認為，林員有隱匿勤務表中大部分個資，應無洩密犯意，且事後已刪文道歉，23日依職權處分不起訴。

檢方調查，萬華區當時是新冠疫情熱區，許多民眾到和平醫院排隊篩檢，中正二分局的林員奉派到和平醫院支援維安，值勤期間有民眾發生爭執，林員處理完糾紛，在案件寫入勤務紀錄後，拍下表格上傳個人IG，抱怨自己可能與確診者有接觸。

林員發布的照片中，意外將民眾的地址曝光，有洩漏疑似確診者個資的疑慮，中正二分局立刻介入調查，將林員依瀆職洩密等罪送辦。林員否認犯行，強調自己有刻意隱匿掉民眾的姓名，只是沒注意到勤務紀錄最後還有地址。

檢察官認為，勤務紀錄只有記載員警執勤的工作摘要，非刑案調查，此部分不涉及洩密，僅曝光疑似確診者個資的部分涉嫌違反《傳染病防治法》，但考量林員純屬過失，且事後已認錯並刪文，造成的損害並不重大，遂依職權處分不起訴。