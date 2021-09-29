大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局今天(29日)聯合發布《2020年度中國對外直接投資統計公報》，正式公布2020年中國對外直接投資統計資料。

《公報》分中國對外直接投資概況、中國對外直接投資特點、中國對主要經濟體的投資、對外直接投資者構成、對外直接投資企業的地區和行業分佈、綜合統計資料等六部分，全面介紹2020年中國對外直接投資情況。

《公報》顯示，2020年中國對外直接投資主要呈現以下特點：一是中國企業對外投資總體保持活躍。2020年中國對外直接投資1537.1億美元，同比增長12.3％，流量規模首次位居全球第一。2020年末，中國對外直接投資存量達2.58兆美元，次於美國（8.13兆美元）和荷蘭（3.8兆美元）。中國在全球外國直接投資中的影響力不斷擴大，流量占全球比重連續5年超過一成，2020年占20.2％；存量占6.6％，較2019年提升0.2個百分點。2020年中國雙向投資基本持平，引進來、走出去同步發展。

二是對「一帶一路」沿線國家投資穩步增長。截至2020年底，中國2.8萬家境內投資者在全球189個國家(地區)設立對外直接投資企業4.5萬家，全球80％以上國家(地區)都有中國的投資，年末境外企業資產總額7.9萬億美元。在「一帶一路」沿線國家設立境外企業超過1.1萬家，2020年當年實現直接投資225.4億美元，同比增長20.6％，占同期流量的14.7％；年末存量2007.9億美元，占存量總額的7.8％。2013至2020年中國對沿線國家累計直接投資1398.5億美元。

三是投資領域日趨廣泛，結構不斷優化。2020年，中國對外直接投資涵蓋國民經濟的18個行業大類，近七成投資流向租賃和商務服務、製造、批發和零售、金融領域，四大行業流量均超過百億美元。2020年末，中國對外直接投資存量的八成集中在服務業，主要分布在租賃和商務服務、批發和零售、資訊傳輸／軟體和資訊技術服務、金融、房地產、交通運輸／倉儲和郵政等領域。

四是非公經濟與公有經濟控股主體的對外投資齊頭並進。2020年中國對外非金融類投資流量中，非公有經濟控股的境內投資者對外投資671.6億美元，占50.1％，同比增長14.1％；公有經濟控股的境內投資者對外投資668.9億美元，占49.9％，同比增長15.1％。

五是互利共贏效果凸顯，實現共同發展。2020年境外中資企業向投資所在國家和地區繳納各種稅金總額合計445億美元，雇用外方員工218.8萬人，占境外企業員工總數的60.6％。對外投資帶動中國產貨物出口1737億美元，占中國貨物出口總值的6.7％。境外中資企業當年實現銷售收入2.4萬億美元。