臉書身陷多事之秋，繼吹哨者周日曝光批評臉書只顧賺錢、罔顧公眾利益，隔日臉書、IG（Instagram）、WhatsApp出現全球大當機，系統癱瘓逾六小時，是這家社交網路龍頭十多年來中斷服務最久的一次。

受此打擊，臉書4日（周一）股價重摔近5％，創去年11月以來最大單日跌幅，市值蒸發逾400億美元，執行長祖克伯身價頓時縮水60億美元。

臉書發布聲明指出，「致全球仰賴我們服務的廣大社群與企業，我們感到十分抱歉。我們盡力恢復應用程式（App）與服務，很高興回報現在系統重新上線，感謝您的包容。」

臉書、IG、WhatsApp三大熱門平台在美東時間周一接近中午突然斷線，呈現伺服器錯誤的訊號。臉書一直到下午6時30分在推特發文，表示App與服務開始恢復運作。

此為自2008年以來臉書服務中斷最久的一次，當時臉書因程式問題而使網站停擺約一天，影響約8000萬用戶，但目前臉書用戶數已達30億。

臉書基礎設施副總裁賈納丹（Santosh Janardhan）周一稍晚表示，該公司對於平台中斷造成的不便感到抱歉，「我們的工程團隊發現協調數據中心之間網路流量的骨幹路由器配置更動時出錯，導致通訊中斷，數據中心的通訊方式發生階梯效應，造成服務停止。」

Laffer Tengler投資公司投資長騰格勒（Nancy Tengler）提到，臉書的企業治理與管理團隊令人擔憂，來自監管機關的壓力與調查也讓前景增加不確定性。該公司已將臉書自12檔最佳構想投資組合移除，多元化投資組合的臉書比重也由5％降至3％。