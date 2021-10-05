受到美中貿易戰及COVID-19疫情影響，2019、2020年全球景氣驟降，鋼市表現疲弱，生產值連續2年呈負成長，經濟部表示，隨國際疫情逐漸可控，終端需求逐步回升，推升需求，帶動鋼鐵業產值快速回升，今年可望結束連續2年負成長。

鋼鐵為金屬製品、機械、汽車、家電、營建工程等產業發展之重要原料，亦為國家致力經濟發展不可或缺的關鍵性產業。經濟部統計處指出，近年由於中國大陸鋼鐵產能快速擴展，造成全球鋼鐵供需失衡，加上2015年主要新興市場經濟成長減速，鋼價急遽下滑，致我國鋼鐵業生產值驟減24.3％；惟2017年隨中國大陸去產能成效逐漸顯現，加上國際原物料行情走揚，帶動生產值年增幅回升至22.2％。

統計處表示2019年、2020年受到美中貿易戰及COVID-19疫情影響，全球景氣驟降，鋼市表現疲弱，生產值連續2年呈負成長。隨國際疫情逐漸可控，終端需求逐步回升，主要國家陸續擴大基礎建設，推升鋼品需求，加上原料價格攀高，帶動鋼鐵業產值快速回升，今年1至7月產值大幅成長48.0％。

我國鋼鐵業向以供應國內下游業者加工出口外銷為主，惟隨下游加工業逐漸外移，直接外銷比重從90年代平均約1成左右，2020年已升至2成以上。在主要經濟體陸續推動刺激經濟政策挹注下，今年全球經濟將有望由負轉正，鋼鐵需求亦逐步提升，帶動我國鋼鐵今年1至8月出口金額73.7億美元，大幅成長54.8％，表現亮麗，其中主要出口貨品以熱軋鋼捲板、冷軋不銹鋼捲板及冷軋熱浸鍍鋅鋼捲片居前3名，合占出口近5成4，全年出口金額可望超越上年74.7億美元，結束連續2年負成長。

我國鋼鐵出口市場主要以東協為大宗，今年1至8月對其出口金額占整體24.1％，其中以越南占9.0％、馬來西亞占5.3％較高；其次為歐洲地區，雖於2020年因疫情被中國大陸及香港追上，落居第3，惟隨解封及推出基建計畫，對鋼鐵需求強勁，致今年1-8月對歐洲出口年增1.8倍，占21.7％回歸第2；中國大陸及香港居第3，2020年因其解封相對其他地區早，我對其出口增30.4％，占比升至20.3％為近9年高點，今年1至8月則下降至14.5％；對美國出口亦受惠其經濟重啟之需求強勁，今年1至8月年增達142.3％，占11.1％居第4。

全球今年1至6月鋼鐵前7大出口國家依序為中國大陸、日本、德國、南韓、俄羅斯、比利時及美國，鋼鐵出口金額皆呈雙位數成長，我國亦年增41.3％，成長力道優於日本28.8％及南韓33.1％。展望未來，中國大陸、俄羅斯近期對鋼品出口實施管制政策，促使全球鋼市供給吃緊，加上全球經濟回到復甦軌道態勢確立，終端需求回升，鋼鐵市場持續熱絡，有利維繫我國鋼鐵出口之成長力道。