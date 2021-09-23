29歲黎姓及梨姓越籍逃逸移工，夥同待業的24歲黃姓同鄉等共4人，今年6月間清晨5時許持蝴蝶刀闖入張姓及阮姓越籍移工位於中市龍井區的宿舍，以刀抵住兩人脖頸部搶走兩人手機及張男的銀行提款卡，行搶後揚長而去。案經警方在彰化盤查逃逸移工時，追出黎及黃男竟在異鄉持刀搶劫同鄉，台中地檢署依強盜罪將兩人起訴。

起訴書指出，黎男、梨男及黃男都是越南籍移工，黎男與梨男先後在2019年11月28日逃逸，而黃男則遭解雇、未轉換工作，在台灣居無定所，黎及黃男等人住在彰化縣鹽埔鄉埔港路的貨櫃屋內。

黎男得知在中市龍井區工作的張男及阮男兩老鄉積欠另名同鄉債務，雖債主並未委託討債，但黎男拿走摺疊刀表明要去張男及阮男貨櫃屋宿舍，梨男及黃男則一同前往。

黎男在今年6月16日清晨5時開車載梨男、黃男及綽號「阿英」友人抵達貨櫃屋，指示「阿英」先翻越大門侵入，開側門讓一行人闖入，黎男持摺疊刀先後抵住張男及阮男頸部，搶走兩人手機及張男提款卡後，逃逸離去。

警方在今年6月24日下午在黎男住處附近盤查他身分時，發現疑似逃逸移工，並在他車內查獲阮男手機及張男提款卡，持搜索票到住處逮捕黃男，查扣犯案摺疊刀及張男手機等贓物，並發布通緝黎男。

黎男、黃男到案均否認強盜，黎男辯稱他並為持刀進貨櫃屋，且是張男開門讓他進入，他只向張男及阮男借用手機及提款卡，以擔保兩人無法報警，且是自願交給他的。檢察官認為，若黎男等沒有犯意，為何要指示「阿英」翻牆進入，且多名證人指認黎男攜刀進入而認定所犯涉加重強盜罪。