一名35歲黃姓街友暫居在台中市一處廢棄空屋被警驅離，疑心是對面鄰居舉報，今年5月憤而自公墓盜挖2具骷髏頭骨放在鄰居車頂上，今日遭台中地檢署依涉犯侵害遺骨、恐嚇等罪起訴。對此，民俗專家廖大乙說，這行為是非常惡毒的詛咒，是想咒對方家破人亡，絕子絕孫。

據《ETtoday新聞雲》報導，民俗專家廖大乙指出，透過屍骨下降頭最為惡毒，猜測這件事恐另有隱情；廖大乙說，過去許多鄉下地方的立委是黑道，老百姓挾怨卻又不敢明著冒犯，便用屍骨泡水請對方喝，對方飲後此後瘋癲。

廖大乙進一步說明，所幸犯案的黃姓男子並無2戶鄰居的生辰八字，並無法施咒，但還是建議要請葬儀社人員協助處理，並移走人骨，才能化解詛咒。

起訴書指出，35歲黃姓男子暫居在台中市外埔區一處廢棄空屋，屢次遭警方驅離，竟以為是住在對面的2戶鄰居所舉發，在5月間自附近的公墓盜挖2具頭骨骨骸，置放在其車頂上。

經民眾報警後，警方以監視器追人，而黃男在到案後坦承犯行，稱自己是盜取已撿好的骨骸，並無盜墓，台中地檢署偵結，依盜取遺骨、恐嚇罪嫌將黃男起訴。