港星張柏芝和前夫謝霆鋒育有2子，離婚後2018再生下小兒子Marcus，不過孩子生父身分她始終保密到家，讓外界相當好奇，近日她帶著兒子一起工作，身邊還有一個隨行的神秘黑衣男，雖然陸媒報導他是保鑣，仍引起網友熱議。

張柏芝近日被陸媒拍到帶兒子一起上工，而孩子交由保姆負責照顧，穿著亮黃色上衣的Marcus相當乖巧可愛，即使媽媽不在身邊，也不吵不鬧，不過眼尖網友發現，身邊還有一位穿著黑衣、戴著黑帽的神秘男子。

雖然陸媒認為該男子應該是保鑣，但他被拍到伸手希望抱抱Marcus的一幕，也引起網友各種揣測，認為神秘男的身分並非只是保鑣，甚至更猜測可能是張柏芝的「新男友」。

保母帶張柏芝兒去晃晃，一旁神秘男身分引熱議。(圖／翻攝自微博)

「男子打扮不像保鑣，而且保鑣好像不會主動抱小孩」、「如果是新男友的話，那真的祝福」，甚至有人猜測「男生該不會是生父吧」，引起熱議。張柏芝2018年未婚生下一子，但她從沒公開過兒子生父是誰，對孩子隱私相當低調。

不過有港媒刻意調出Marcus的出生證明，結果「生父欄位」竟是空白的，這讓張柏芝氣炸，一狀告上法院。