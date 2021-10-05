男神言承旭近期打破神秘作風，登上大陸明星男團真人秀《披荊斬棘的哥哥》，言承旭擁有一張帥臉之外，他也展現親民個性和積極勝負慾，讓言承旭人氣很夯，而言承旭近期上節目《定義2021》時，他則透露自己的手機沒網路，還到鍾麗緹家借用WiFi才能上網。

言承旭和大陸歌手張淇一起登上《定義2021》，言承旭還被張淇爆料，微信（通訊軟體）隔了3天才回訊息，對此，言承旭則尷尬說，他很少用手機「我本身不會太依賴（手機），我真的不太用微信，我比較會留電話號碼」，言承旭表示，他為了讓自己專注在工作上，所以不太使用智慧型手機。

言承旭接連也被張淇爆料，他把手機當記事本在用，言承旭的手機甚至沒網路，對此，言承旭也笑認，他曾跑到鍾麗緹家借網路上網，當時言承旭還跟鍾麗緹借了一間房間要上課「因為我剛好學的那個東西是比較要情緒的，我就在她房間大吼大叫」，把鍾麗緹和老公張倫碩都嚇壞。

主持人就虧言承旭是在「蹭網」，不過當言承旭被問到，鍾麗緹下次還會借網路嗎？言承旭則幽默說：「後來再不回我微信了！」男神妙語如珠逗樂全場。