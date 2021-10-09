二崙鄉深坑社區居民9日在觀音佛祖廟舉辦溪王祭，縣長張麗善、立委劉建國、縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、二崙鄉長鍾福助都到場一同祈福，傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神。（周麗蘭攝）

早年二崙鄉沿虎尾溪南岸耕作的客家農人必須涉水，不小心失足會被沖走，三和村民在溪邊設石敢當固定祭祀。（周麗蘭攝）

早年二崙鄉沿虎尾溪南岸耕作的客家農人必須涉水，不小心失足會被沖走，三和村民在溪邊設石敢當固定祭祀，虎尾溪雖已不再氾濫，當地民眾仍每年拜溪王，以傳承客家人硬頸惜福精神，9日在的溪王祭，縣長張麗善受邀親自主祭。

二崙鄉三和村深坑社區是雲林縣詔安客家聚落，居民賴以為生的田地大多在新虎尾溪南岸，每天都要涉水才到得了農田，日落又涉溪回到庄內，早年沒有堤防，遇到颱風就會氾濫，居民苦不堪言。

客家先民為祈求平安，在溪邊設置「石敢當」，祈求驅風、防水、消災，每年準備豐盛菜飯，用扁擔挑到溪畔祭祀石敢當和溪王，祈求河水不氾濫，後來生產環境大有改善，後代子孫仍維持在中秋、除夕準備供品祈福祝禱的習俗。

二崙鄉深坑社區居民9日在觀音佛祖廟舉辦溪王祭，縣長張麗善、立委劉建國、縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、二崙鄉長鍾福助都到場一同祈福，傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神。

縣長張麗善表示，詔安客家人在惡劣的環境中挑戰以維持生計，後代子孫飲水思源維持著祭典，縣府非常支持這樣的精神。

縣議員李明哲表示，先人的種植環境惡劣，對上天有所期待，希望庇佑種植耕作平安、收成豐碩，詔安家人勤奮、克苦，溪王祭讓後代子孫傳承精神，也希望縣府能在客家聚落多作建設，旅外鄉親回來會感到不同。